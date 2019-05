Y era a precio cero: Florentino Pérez confirmó pedido de Ramos de marcharse del Real Madrid rumbo a China

Sergio Ramos quería marcharse del Real Madrid por una gran oferta en el fútbol chino y se lo hizo saber a Florentino Pérez , así lo confirmó el mismo presidente del club en una entrevista exclusiva con el medio radial español, El Transitor. El directivo blanco fue claro para admitir, lo que había adelantado Josep Pedrerol en Jugones unos días trás.



" Sergio Ramos y su agente no han estado en mi casa, ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina (del club) y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China, pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso. Que había una oferta muy buena de un club chino y no se podía pagar transfer, quería el pase gratis", remarcó el titular merengue.

🎙️ #FlorentinoenElTransistor "Sergio Ramos no ha estado en mi casa ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso" pic.twitter.com/FLL6MpvV3L — El Transistor (@ElTransistorOC) 27 de mayo de 2019

Sin embargo, y a pesar del pedido del defensor español, la respuesta de Florentino Pérez fue clara: " Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis". Tajante y sencillo, el presidente hará respetar el contrato del internacional español, que tiene vínculo con el club por dos años más.



Eso sí, el presidente aseguró que Ramos es el mejor pagado del club, por ser el capitán y el principal referente. Aunque no quiso decir el monto exacto que percibe el defensor, sí se animó a decir que en el club existe un concepto de escalas para los salarios y que todos, además de estar al tanto, lo aceptan. En su momento lo fue Cristiano Ronaldo, ahora lo es Sergio Ramos " hasta que llegue un Maradona y sea el que más reciba", apuntó.

► Sergio Ramos a China: la vez que en 2018 reveló que se iría del Real Madrid rumbo a Asia



► ¡Baldazo de agua fría! Matthijs de Ligt le dice 'no' al Barcelona por el club de sus amores



► No hay vuelta atrás: Malcom será el primer jugador en dejar Barcelona este verano



► El sueño de todo madridista: Neymar y Vinicius Junior se reúnen en Brasil para... ¿hablar del futuro? [FOTO]