Gerard Piqué se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que la prensa española revelara que cometió una presunta infidelidad en su relación amorosa. El futbolista del FC Barcelona habría engañado a Shakira con una mujer de la que se conoce poco. Y en medio de la polémica, Miss BumBum, Suzy Cortez, echó más leña al fuego al acusar al defensor de los culés de pedirle las medidas de su cuerpo a través de mensajes vía Whatsapp. De esta forma, la modelo brasileña quiso dejar al descubierto al deportista y brindarle apoyo moral a la cantante colombiana de 45 años.

En declaraciones a ‘El diario NY’, Cortez reveló que conoció a Piqué hace varios años a través de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona. Al poco tiempo, Miss BumBum empezó a recibir mensajes poco agradables del también exjugador del Zaragoza y Manchester United.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero”, contó la mujer de 32 años.

“Estaba celoso de mis homenajes a Messi. Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, agregó la modelo brasileña al citado medio. Como era de esperarse, en medio del ‘culebrón’ entre Piqué y Shakira, sus declaraciones no han pasado desapercibidas en la prensa rosa.

Suzy Cortez, la Miss BumBum, reveló que Piqué le pedía medidas de su cuerpo. (Foto: Instagram)

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

El Periódico de Cataluña aseguró que Gerard Piqué le ha sido infiel a Shakira. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, indicó uno de los periodista del medio español y esto no hace más que corroborar la información que venían teniendo los hombres de prensa en los últimos días.

Por otro lado, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez aseguran en el podcast ‘Mamarazzis’ que ya no queda nada en la relación de Gerard Piqué y Shakira, ya que la colombiana está enterada de las ‘aventuras’ del español. “Por eso habría tomado la decisión de separarse”, comentaron.

Además, explicaron que Gerard Piqué se encuentra viviendo como ‘soltero’ y pasando sus días con su compañero Riqui Puig en las discotecas Bling Bling y Patrón en la ciudad de Barcelona junto con la compañía de otras mujeres.

Shakira y Piqué: las señales de su separación

Medios españoles informan que hay que tener en cuenta que Gerard Piqué ha ‘desaparecido’ de las redes sociales de Shakira en el último tiempo. La colombiana solía publicar momentos que compartía con el futbolista español y esto ya no se da.

Además, la cantante viajó en mayo a Ibiza junto a sus dos hijos, pero Gerardo Piqué nunca apareció en las imágenes que subió Shakira en su cuenta de Instagram, ni a sus otras redes sociales.





