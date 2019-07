Tampoco en el siguiente amistoso: ¿Neymar no juega para llegar al Barcelona?

Si no jugará ni un partido con el PSG , ¿para qué viajó hasta China? Mientras sus compañeros entrenan y juegan los partidos de pretemporada en el país asiático, Neymar entrena apartado del grupo y descansa en su hotel observando los duelos de los parisinos. ¿Se marchará del PSG? Tal parece que la estrategia de no jugar un solo encuentro para bajar su cotización es cierta, dado que tampoco estará en la Supercopa de Francia ante el Rennes al estar suspendido.



Neymar quiere irse del PSG y estas acciones tan solo demostrarían que no se encuentra a gusto con el plantel y entrena solo para recuperar su parte físico y llegar a pleno si cambia de equipo en el mercado de fichajes de verano. El Barcelona asoma como el único posible destino para él en su lucha por volver a encontrar su lugar en la élite del fútbol mundial.



El problema, sin embargo, se encuentra en el precio que lo ha tasado el PSG. Mientras que los catalanes pretenden un trueque y alcanzar los 222 millones de euros que hace dos temporadas depositaron en sus cuentas, el PSG se remite a los 300 millones. ¿Vale tanto Neymar? Todo haría indicar que no en el presente futbolístico. Las lesiones, la falta de títulos y sus registros tan solo son números que harían que su cotización haya bajado en el mercado de pases.



Mientras que el PSG se prepara a fondo con Kylian Mbappé y Edinson Cavani, Neymar lo hace por su cuenta. Puede que termine jugando esta temporada en París, pero el delantero ha perdido esa sonrisa que le caracterizaba al entrar a un campo de juego. Francia ha dejado de sentirse como su casa, quiere preparar las maletas rumbo a Cataluña.



