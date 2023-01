Continúa el fútbol de Europa con Barcelona y Real Madrid, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 15 de enero de 2023 en el marco de la gran final de la Supercopa de España. El partido, a disputarse en el estadio KIng Fahd de Riad, en Arabia Saudita, se jugará desde las 2 de la tarde (hora peruana y 1 de la tarde en México), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina y México a través de las señales de SKY Sports, Blue To Go y DIRECTV GO. Mientras que Movistar será la señal encargada para la correspondiente televisación en España. Revisa aquí la lista de horarios y canales.

Sky Sports es un grupo de canales de televisión por suscripción deportivos propiedad de la proveedora satelital Sky y distribuido en México, Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Es aquí donde podrás disfrutar del partido entre Barcelona y Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España.

En la previa del partido, Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, aseguró que el Real Madrid tiene “ventaja” en el “aspecto psicológico” porque cuenta con “jugadores con mucha más experiencia” en finales, a la vez que aseguró que su equipo tiene que demostrar que sus “ganas y ambición son grandes”.

“El aspecto psicológico es fundamental, y ahí tienen ventaja porque tienen jugadores con más experiencia que han jugado muchas finales, pero nosotros tenemos muchas ganas de ganar un título, es lo que les dije en el descanso de la prórroga, que estábamos jugándonos un título. Tenemos que demostrar que nuestras ganas y ambición son grandes”, dijo en rueda de prensa.

“Tenemos muchos jugadores que no han ganado títulos con el Barcelona. Es una oportunidad tremenda para ellos y para que los jugadores demuestren categoría y experiencia”, completó.

“Veo al Madrid como siempre, un rival muy fuerte en todos los aspectos. Tienen jugadores para marcar diferencias en las bandas y un centro del campo muy fuerte. El Real Madrid tiene un gen competitivo muy grande en las finales y tenemos que igualarlo para ganar la Supercopa. Estamos ilusionados, significaría mucho para nosotros y con el extra de que es un clásico. Nos daría confianza para seguir trabajando. Con un título te da más confianza”, añadió.

Un Xavi que insistió en su mensaje de lo importante que sería este título para su equipo.

“Yo no priorizo mi persona, priorizo el club y a los jugadores. El club es más importante que nadie. Como máximo responsable que soy, intentaré planear lo mejor para conseguirla. Se gane o se pierda, seguiremos compitiendo para ganar el resto de títulos. Nos hace especial ilusión, siendo un clásico, significaría mucho para el barcelonismo”, comentó.

“En el Barcelona es innegociable ganar. Estamos para ganar títulos. Estamos a un partido de ganar y a por ello; por nosotros, no por nadie más”, añadió.

“Me cambiaría por uno de ellos, incluso de los que están en el banquillo. Cuando era niño lo pensaba, el jugar finales contra el Madrid. Jugamos para la gente, para sentirse bien, para sentirse importante... estoy hipermotivado. Como entrenador es una pena porque en muchos momentos no depende de mí. Se sufre mucho más como entrenador”, admitió.





