Real Madrid vs Barcelona [EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE] es el duelo que tendrá la atención del mundo este domingo 16 de octubre por Fecha 9 de LaLiga. Los dirigidos por Carlo Ancelotti y Xavi Hernández se ven las caras en el estadio Santiago Bernabéu desde las 8:15 a. m. (hora de México) y 04:15 p. m. (hora española) con la transmisión de SKY Sports para territorio azteca, DIRECTV para los países de América del sur y DAZN para México. Recuerda que también puedes disfrutar de la transmisión vía minuto a minutos en Depor.com.

Las acciones se desarrollarán con el arbitraje de José María Sánchez Martínez. En este momento, ambos clubes están igualados en lo más alto de la tabla de posiciones, con 22 puntos, pero los ‘Azulgranas’ son líderes por mejor diferencia de goles.





¿En qué canal ver Real Madrid vs. Barcelona?

Argentina: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Star+

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España: DAZN, DAZN LaLiga

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Barcelona?

Estados Unidos – 7.15 a. m. hora de Los Ángeles

México – 8.15 a. m.

Estados Unidos – 9.15 a. m. hora de Texas

Perú – 9.15 a. m.

Ecuador – 9.15 a. m.

Colombia – 9.15 a. m.

Estados Unidos – 10.15 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.15 a. m.

Venezuela – 10.15 a. m.

Chile – 11.15 a. m.

Paraguay – 11.15 a. m.

Uruguay – 11.15 a. m.

Argentina – 11.15 a. m.

Brasil – 11.15 a. m.

Inglaterra - 3.15 p. m.

España – 4.15 p. m.

Italia – 4.15 p. m.

Real Madrid sigue a paso firme en la temporada y no ha perdido en ninguno de los 13 partidos oficiales que disputó (11 victorias y dos empates). En ese sentido, las dos paridades de los ‘Merengues’ se dieron en las últimas semanas, coincidiendo con la ausencia del portero Thibaut Courtois.

El espigado guardameta fue diagnosticado con una ciatalgia izquierda y si bien se recuperó, el DT Carlo Ancelotti anunció que no será parte de El Clásico por no estar en su mejor condición física. De esta forma, Andriy Lunin permanecerá bajo los tres postes en este crucial cotejo.

Al margen de la importante baja, Real Madrid también llega en buen estado en ofensiva, de la mano de Vinícius, quien tiene cinco goles en LaLiga Santander 2022-23. Muy cerca aparecen Karim Benzema y Rodrygo, cada uno con tres celebraciones en el campeonato español.

Por su parte, Barcelona viene de igualar 3-3 contra Inter de Milán, en el Camp Nou, y complicó sus opciones de avanzar a octavos de final de la Champions League. El golpe anímico ha sido duro para la plantilla, aunque Xavi Hernández confía en recuperarse este fin de semana, sin renunciar a su estilo de juego.

Los ‘Azulgranas’ vienen sufriendo problemas defensivos, tras las ausencias de Ronald Araújo y Andreas Christensen por lesión; pero lo positivo es que Jules Koundé regresa y estará a disposición. En ofensiva, Robert Lewandowski (nueve anotaciones) será el líder, en compañía de Ousmane Dembélé; mientras que Ansu Fati y Raphinha luchan por un puesto.

Real Madrid vs. Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouaméni, Modric; Valverde, Benzema y Vinícius.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué (Jules Koundé), García, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Ansu Fati (Raphinha), Lewandowski y Dembélé.

Real Madrid vs. Barcelona: historial de partidos

Desde febrero del 2019, los partidos Real Madrid vs. Barcelona se dieron en 10 ocasiones, dejando un saldo parejo: cuatro triunfos para cada lado y dos empates. No obstante, una de esas igualdades acabó en victoria de los ‘Merengues’ en prórroga).

23-07-2022: Real Madrid 0-1 Barcelona - Amistoso

20-03-2022: Real Madrid 0-4 Barcelona - LaLiga Santander

12-01-2022: Barcelona 2-3 Real Madrid (prórroga, tras 2-2) - Supercopa

24-10-2021: Barcelona 1-2 Real Madrid - LaLiga Santander

10-04-2021: Real Madrid 2-1 Barcelona - LaLiga Santander

24-10-2020: Barcelona 1-3 Real Madrid - LaLiga Santander

01-03-2020: Real Madrid 2-0 Barcelona - LaLiga Santander

18-12-2019: Barcelona 0-0 Real Madrid - LaLiga Santander

02-03-2019: Real Madrid 0-1 Barcelona - LaLiga Santander

27-02-2019: Real Madrid 0-3 Barcelona - Copa del Rey





