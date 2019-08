Así fue la reunión en Mónaco de Barcelona y PSG por el fichaje de Neymar

Se realiza el sorteo de la Champions League , se definen los grupos de los 32 equipos participantes en el ‘Viejo Continente’ y también la suerte de Neymar en el mercado de fichajes de verano. El delantero brasileño, no nominado para el Mejor Jugador de la UEFA, no se encuentra en Mónaco, pero sí los mandatarios del PSG y Barcelona que ‘hablan’ y ‘definen’ sobre la forma de cómo traspasar a ‘Ney’ rumbo a Cataluña.



De acuerdo a medios españoles, Josep María Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi estuvieron reunidos esta tarde en la reunión de estrategia de la UEFA, minutos antes del sorteo. Sin embargo, además de hablar de temas corporativos con relación al torneo, también se define la situación de Neymar en París y en Cataluña. ¿Cómo se hará para llevarlo a LaLiga?



Mientras que el PSG quiere 170 millones de euros netos y posiblemente uno de los jugadores de la plantilla culé, el Barcelona no puede ofertar lo pedido por los parisinos. Luego de la reunión tanto Bartomeu como Al-Khelaifi tomaron caminos distintos para no ser alborotados por todos los medios de prensa que esperan la suerte de Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG y resto de clubes en Europa, así como el comunicado de que Neymar se va al equipo culé.



En Francia, Neymar se entrena a las órdenes de Thomas Tuchel, pero el técnico alemán no lo utiliza en su alineación titular hasta que se define su caso en el mercado de pases.



Neymar llegó al PSG hace dos temporadas proveniente del Barcelona a cambio de 222 millones de euros. Si bien en tema de venta de camisetas y merchandising, los galos recuperaron su inversión, también pretenden hacerlo en la inversión de moneda.



