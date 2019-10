Piqué, empresario: propone una Supercopa de Europa distinta a la de campeones de Champions y Europa League

Ya no más una Supercopa de Europa entre el campeón de la Champions League y Europa League. Al menos para Gerard Piqué , quien se ha acercado a las oficinas de la RFEF para plantearles un nuevo formato expectante, en donde estaría involucrada España como el resto de países con los mejores clubes del mundo en el ‘Viejo Continente’. ¿Cómo estaría formado el campeonato? Bueno, el zaguero central no ha dado muchos más detalles sobre su proyecto.



De acuerdo a la Cadena SER de España, el zaguero culé ha enviado su propuesta a los directivos de la Real Federación Española de Fútbol para proponer un formato que se consolide en Europa en un mediano plazo. Cabe recordar que Piqué también se propuso ser el intermediario para llevar a la Supercopa de España a Arabia Saudita en la presente temporada, por lo que puede verse su intención de reformular algunos detalles que no le gustan a él en el fútbol.



Piqué tiene varios frentes empresariales en la actualidad, pero así como diseño un nuevo formato para la Copa Davis , también quiere hacerlo con el deporte rey. Puede verse como empieza a activarse la nueva faceta del esposo de Shakira mientras van pasando los años y su titularidad en el Barcelona. Piqué también piensa en sus negocios respectivos.



Un poco de fútbol fuera de los negocios

Barcelona, por su parte, luego del triunfo sobre el Inter de Milán detalla todo lo concerniente al partido contra Sevilla por LaLiga de España. Los catalanes viajan a Andalucía con el deseo de obtener los tres puntos, así como de Piqué y Messi de seguir cosechando triunfos.



En el duelo contra los italianos, Piqué fue amonestado. El central hizo dupla con Lenglet, a quienes Lautaro Martínez trajo bastantes problemas en el Camp Nou. Así es el fútbol. Como en los negocios, no todo se encuentra dicho hasta que se acabe.



