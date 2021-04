Florentino Pérez, presidente de Real Madrid e impulsor de la Superliga europea, desveló el último miércoles que los clubes que decidan abandonar definitivamente el proyecto tendrán que pagar una penalización. Eso sí, el alto dirigente de la ‘Casa blanca’ evitó brindar detalles sobre las cifras.

Sin embargo, el CEO del Arsenal, Vinai Venkatesham desveló de cuánto es la multa que abonarán las instituciones que renuncien al campeonato, cuya confirmación se realizó el pasado domingo mediante comunicados publicadas en los medios sociales de las 12 entidades afiliadas.

“No se acerca a los nueve millones euros de los que se habla”, declaró el directivo de los ‘Gunners’ durante un foro organizado por los londinenses y en el que participaron los hinchas del club. Asimismo, el director Josh Kroenke adelantó que los propietarios se encargarán de asumir esa deuda.

“Será la propiedad quien se haga cargo de los costes externos de la salida de la Superliga. No vamos a vender”, expresó Kroenke. Enseguida, aclaró que “¿Si no vuelven a invitar a la Superliga? Primero preguntaremos a los aficionados”.

¿Qué dijo Florentino Pérez?

El último miércoles, en una entrevista con el programa radial El Larguero, el titular de los blancos comentó sobre los contratos y penalidades que deben cumplir los 12 clubes que acordaron la fundación de la Superliga.

“Los contratos que firmamos son vinculantes. Por qué voy a engañar. ¿Cómo no van a ser vinculantes? ¿Acciones legales? No, eso no, claro. Pero en el contrato no se puede salir uno así... Son contratos vinculantes de gente seria, empresarios la mayoría que conocen este mundo. Todavía no ha pagado ninguno. Están casi todos todavía. De momento están los 12, no se han ido. ¿Si tienen que pagar? Claro...”, afirmó.





