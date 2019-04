Solo una desgracia evitaría que el Barza campeone: así va la tabla de posiciones de LaLiga Santander

El Barcelona ya hace cuentas, barrunta la fecha aproximada para certificar la consecución de un título considerado como suyo hace unas cuantas jornadas y al que se arrimó un poco más con la victoria obtenida ante la Real Sociedad (2-1).



El equipo de Ernesto Valverde solventa casi por inercia cada uno de los compromisos que le restan en el torneo, que puede dejar sentenciado el próximo fin de semana, si suma todos los puntos tanto el martes, frente el Alavés en Mendizorroza, como el sábado siguiente, en el Camp Nou contra el Levante.



Y eso que no cede el Atlético de Madrid , vencedor en Eibar, en una competición a la que se aferra el Celta, que se afea para el Girona y que se oscurece para el Rayo Vallecano y el Huesca, cada vez más resignados al adiós.



El Barcelona, sin aspavientos, salió airoso de la visita de la Real Sociedad, que mantuvo el tipo en el Camp Nou (2-1). No brilló el conjunto azulgrana, centrado en el empeño de la Liga de Campeones más que en una competición por la que transita de carrerilla.



No necesitó el equipo de Valverde de la asistencia habitual de Leo Messi, ni del socorro a última hora de Luis Suárez. El central francés Clement Lenglet, en la última jugada de la primera parte, y Jordi Alba, que respondió al empate logrado un minuto antes por Juanmi, ventilaron el trámite liguero para mantener en nueve puntos la ventaja respecto a su primer perseguidor, el Atlético Madrid.



Y eso que el Atlético no decae. La fe le mantiene vivo en la competición. Independientemente del mayor o menor margen que establezcan los números el conjunto de Diego Pablo Simeone compite jornada a jornada. Hasta el final. El cuadro rojiblanco salió de Ipurúa con los tres puntos gracias a un gol del francés Thomas Lemar a cinco minutos del cierre.



Asentado en la segunda plaza contempla al Real Madrid, que recibe al Athletic el domingo, a siete puntos. No es un rival fácil el Eibar, sobre todo como local. Y por eso el Atlético tuvo que dejarse la piel para poder batir al cancerbero serbio Dmitrovic, quien evitó un resultado peor para su equipo.



