Al igual que muchos futbolistas, Thibaut Courtois ha optado por estar más activo en redes sociales. incluso en la plataforma de streaming Twitch. Y tras alcanzar los siete millones de seguidores en Instagram, el portero belga respondió varias preguntas de los usuarios.

Courtois tenía pensando jugar con su selección, pero tuvo que regresar al Real Madrid por unas molestias. Ante ello, el técnico Roberto Martínez prefirió desconvocarlo para no correr riesgos.

En medio de ese panorama, el belga se animó a responder de todo un poco. "Desde los once años he tenido la portería en mi cabeza, pero nunca me llegué a imaginar que jugaría en el mejor equipo del mundo. Es un sueño hecho realidad”, dijo.

En otro momento, el arquero aseguró que siente una “felicidad enorme” cuando juega en el estadio Santiago Bernabéu. Asimismo, aprovechó para aconsejar a quienes están empezando en el fútbol.

“Lo que siento al pisar el Bernabéu es una felicidad enorme, es un honor poder jugar ahí. A los más jóvenes les digo que sigan trabajando duro y viendo vídeos de otros porteros para aprender y, sobre todo, creer en ellos mismos”, agregó.

Courtois también confesó qué hubiera sido de no ser futbolista. “Nunca lo valoré, pero de niño pensaba en algo relacionado con la fisioterapia, como mi madre, o en profesor de Educación Física en un colegio”, señaló.