Difícil situación. Toni Kroos es un jugador que durante su carrera ha sufrido pocas lesiones, por lo que se ha encontrado de para en ínfimas oportunidades; sin embargo, hace casi un mes dejó de entrenar con el Real Madrid debido a una pubalgia que tiene varios meses arrastrando. El volante alemán no volverá a competir con la ‘Casa Blanca’ hasta encontrarse en óptimo estado.

Una de los jugadores más importantes del conjunto que dirige Ancelotti no dio muchas esperanzas respecto a su regreso, por el contrario, consideró que no volverá tan pronto. “Como siempre he dicho, haría actualizaciones respecto a mi lesión por aquí, así que aquí va una pequeña”, expresó en el inicio de su video en sus redes sociales oficiales.

“Hace tres semanas dejé de jugar por una lesión del hueso púbico. Como me temía, esta lesión no se cura en una semana. Hago pequeños progresos, pero todavía son relativamente pequeños”, acotó Toni Kroos.

“Sigue siendo difícil saber cuando volveré al campo”, concretó el jugador campeón del mundo con Alemania en el 2014, junto a un nuevo video en el que se le puede ver haciendo ejercicios de recuperación.

El cuerpo médico del conjunto merengue acordó que Kroos debía realizar una pausa para poder recuperarse de forma plena; pero, no tiene fecha de retorno, aún cuando Carlo Ancelotti indicó que esperaba contar con el futbolista alemán tras la fecha FIFA de selecciones.

A la ausencia de Kroos se le sumó la de Luka Modric. En el último duelo que disputó el Real Madrid ante el Levante se sintió la ausencia de ambos jugadores que son los encargados, usualmente, de controlar el mediocampo del conjunto blanco.





