El presente de Real Madrid lleva a los elogios para los jugadores y uno de los más destacados en las últimas jornadas es Federico Valverde. El centrocampista uruguayo ha anotado en repetidas ocasiones y también genera situaciones de gol de manera constante. Esto ha despertado la mirada de sus compañeros y uno de ellos fue Toni Kroos quien declaró “ser su fan”.

“Me acuerdo que fue durante la gira de la temporada 2018-19 en Estados Unidos. Nuestro fisio me advirtió de que le echara un ojo porque sabía que yo era su ídolo. Enseguida me di cuenta que era un gran chaval. Muy callado y humilde. Eso era lo que más me gustó de él. No actuaba de forma distinta por el hecho de haber viajado con nosotros”, explicó.

En su podcast, ‘Einfach mal Luppen’, apuntó también todas las habilidades que posee el jugador y que es lo que más le llama la atención sobre su despliegue en el mediocampo. Asimismo, resaltó la polifuncionalidad que posee y ha aliviado ciertos ‘huecos’ en el club.

“Es muy rápido también con el balón en carrera, tiene un gran pase y tiene muy buenas ideas de juego. Su disparo ha sido siempre increíble y ahora se está viendo con sus goles. Puede jugar más como un extremo pero también de ‘8′. Para ser sincero, es donde le veo cada vez más en el futuro”, expresó el campeón del mundo en 2014.





Más elogios para Federico Valverde

El centrocampista alemán también resaltó su futuro próximo en el equipo y lo colocó como uno de los proyectos del cuadro ‘merengue’. Contó que no ve límite alguno en su rendimiento por lo que nunca se sabrá cuál es lo máximo que puede llegar a destacar.

“Creo que será un jugador de clase mundial para el Madrid como mínimo los próximos diez años. Si sigue así, no le veo límites. Es muy, muy completo. Si no ve una solución con la pelota en algún momento entonces coge la pelota y se va directo a la portería rival. Soy muy fan de Valverde”, aseguró.





