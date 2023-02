El futuro de Toni Kroos sigue siendo una gran incógnita y el tiempo parece apresurar las decisiones porque su contrato con Real Madrid finaliza esta temporada. El futbolista alemán se ha mostrado claro de lo que quiere, pero todavía no define una fecha para tomar decisiones. Por ahora, quiere terminar de la mejor manera la temporada y también contó cuál será el equipo que lo acompañará hasta el fin de su carrera.

Pentacampeón en la Champions League con Real Madrid, Kroos ha confirmado que no se pondrá ninguna otra camiseta que no sea la de los merengues. Esto fue confirmado por el propio futbolista en el podcast “Einfach mal luppen” que comparte con su hermano Felix.

“Me retiraré aquí. Lo que ocurre es que aún no sé cuando será”, mencionó Toni en la entrevista sobre su futuro dando mayor suspenso a todos los hinchas de Real Madrid. Además, explicó que no siente ningún tipo de presión por parte del club por tomar una decisión.

“A día de hoy no existe ninguna decisión final por mi parte, tan solo una tendencia”, explicó, sin desvelar si la balanza personal se inclina en estos momentos hacia el final de su carrera o hacia una renovación que podría acercarlo a sumar más títulos en su repertorio.





Ancelotti habló sobre Kroos

Carlo Ancelotti es el actual DT de Real Madrid y se ha mostrado optimista en la última conferencia de prensa. El estratega italiano no tuvo problemas en hablar sobre la posibilidad de renovación. Además, contó que no han tenido la oportunidad de conversar sobre el tema.

“Yo sé lo que va a pasar, pero no lo voy a decir, porque no soy Kroos. De hecho, a mí no me lo ha dicho, pero la sensación que tengo es positiva. Que puede renovar”. Según él, a Kroos le queda mucha cuerda a sus 33 años. Sin embargo, el que decide es Toni.





