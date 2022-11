La profesión de un futbolista puede verse marcada por una serie de sucesos. Desde entrenadores o compañeros, siempre hay alguien que marca un hito en el desarrollo profesional. Toni Kroos habló sobre el DT que marcó su carrera y se adecuó a la forma de juego que ejecuta en el campo. Además, también se refirió a el ambiente que vive en Real Madrid junto a su ausencia en el Mundial.

“Guardiola luchó hasta el último día para que me quedara en el Bayern. Si tienes que elegir un entrenador que sea perfecto para mi juego, es Guardiola. Disfruté mucho el año con él, me mejoró muchísimo”, mencionó en entrevista con el programa ‘Universo Valdano’.

Este año también será una etapa distinta para el futbolista porque, tras su retiro de la Selección de Alemania, no será convocado por el director técnico para el Mundial Qatar 2022. El jugador le dijo adiós a los ‘teutones’ en la pasada Eurocopa.

“No estaré en el Mundial, pero seguro que cuando vea los partidos de Alemania me vendrán ganas de jugar. Pero ya decidí dejar la Selección después de la Eurocopa. Primero para estar más tiempo con mi familia, segundo que ahora hay jugadores que merecen jugar más y no quería que llegara el momento que me dijeran que mejor que salgas. Yo quiero seguir a tope y primero es el club”, dijo.

La comodidad en Real Madrid

Toni Kroos llegó a España en 2014 para vestir la camiseta de los merengues. Desde aquel momento comenzó una etapa dorada, que lo convierte en uno de los más experimentados. Esto también se debe a su buena relación con Florentino Pérez, a quien llenó de elogios.“Si hablamos del Real Madrid, tenemos que hablar de Florentino. Es el hombre que me fichó y me recibió con mucho cariño desde el primer día hasta hoy. Nunca recuerdo haber tenido un problema con él, siempre hemos sido muy sinceros. Siempre me ha defendido y me ha dado su confianza y al final es lo que necesita un jugador”.





