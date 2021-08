Florentino Pérez anda detrás de él desde hace más de un año, reduciendo al máximo gastos para poder costear su llegada en el mercado de fichajes de verano, por lo que ante los rumores que toman fuerza en los últimos días sobre el fichaje de Leo Messi por el PSG, el Real Madrid se acerca a su principal objetivo del mercado: Kylian Mbappé. Toni Kroos es la primera voz de los ‘blancos’ que habla sobre el delantero francés.

“¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería”, afirmó el alemán al diario ‘Bild’.

También se refirió a la situación económica actual del club: “No debemos olvidar que venimos de una época en la que no solo había un flujo interminable de dinero. Al mismo tiempo, estamos completando nuestro estadio, tampoco es algo gratis”.

Asimismo, Kroos no solo se refirió a Mbappé, sino también se expresó por la marcha de Sergio Ramos, precisamente al PSG, donde podría coincidir con Lionel Messi. El alemán no solo valoró la salida de su excapitán, sino también la llegada de David Alaba. “Va a ser una sensación extraña. Para mí es el mejor defensor de mi época, un líder absoluto. No sé qué salió mal, pero ahora tenemos que reemplazarlo todos juntos”, dijo el germano.

“Supe relativamente temprano que Alaba vendría. Pero no por parte de David, sino del Real Madrid. En cuanto a lo que cobra, yo lo veo así: con Ramos y Varane, hemos perdido a lo que ha sido nuestra dupla de centrales durante los últimos ocho años. Solo contando a Ramos, ha hecho más de 600 partidos, ha marcado más de 100 goles y ha ganado 22 títulos. En consecuencia, él y Varane tampoco jugaron gratis. Si deseas reemplazar a esos jugadores en un nivel similar, entonces cuesta. Además, el Real Madrid recibió una tarifa de transferencia por Varane, pero no pagó ninguna por Alaba. Hay que tenerlo todo en cuenta”.





