Los mejores y más hermosos gestos que muchas veces nos regala el fútbol, no solo se encuentran en los torneos más importantes de primera división o en los estadios más modernos. A veces están en un campo 'desconocido' y en las categorías infantiles, en Salamanca, España, por ejemplo, donde la imagen de un árbitro junto a un niño, enseñándole cómo armar su barrera, se ha viralizado en Twitter. Incluso, alcanzó a Sergio Ramos , quien se enamoró del precioso gesto.

La imagen se dio en un torneo infantil entre los equipos de Ciudad Rodrigo y Barrio El Zurguén, de la Liga Provincial Benjamín. El usuario @kisanghani (David Rodríguez), fue el encargado de describir el momento, del cual hizo eco el defensor del Real Madrid , quien apuntó que por "imágenes como esta amamos este deporte. Esto es fútbol".



Por imágenes como esta amamos este deporte. Esto es fútbol. ❤⚽️ https://t.co/d1VXEFNvIR — Sergio Ramos (@SergioRamos) 7 de febrero de 2018

El protagonista de la historia es el árbitro David Téllez, quien vio al pequeño portero de ocho años un tanto desubicado y decidió ayudarlo.



"Le dije que no tenía bien colocada la barrera y que si quería lo podía ayudar, él me dijo que sí. Me puse junto a él en el palo y le dije cómo tenía que hacerlo", explicó Téllez al medio español 'El Confidencial'.



Desde luego, la acción también le valió críticas, pero él tiene muy claro su rol, el cual, explicó, va más allá que el de ser juez.



"Puedo entender su postura, la mía es hacer que se cumplan las normas del juego, pero que entiendo que a esas edades todos tenemos que tener que ser educadores, no solo los entrenadores sino también los árbitros y los padres", apuntó.



¿Y cómo terminó la jugada?