Las últimas noticias del Real Madrid indican que hay polémica en el vestuario. Pese al cambio de entrenador y al hecho de que ya pasaron varios días desde la derrota en el Clásico , en Valdebebas no se respira paz. Sobre todo, luego de la más reciente actividad de Sergio Ramos en Instagram.



Sucede que muchos usuarios de esta red sociales y que a su vez son hinchas del Real Madrid, notaron que el capitán le dio un 'like' a una publicación que criticaba sin piedad a varios jugadores del equipo blanco tras perder 5-1 ante Barcelona en Camp Nou. Solo se salvaban él y Marcelo.

“Ok, ya es suficiente. ¿Qué fue esto? ¿Recuerdan qué camiseta llevan? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué el portero es Courtois? Quiero decir, ¿él sabe que es portero? Inútil… Defensa horrible, simplemente horrible. La peor actuación de Nacho en su carrera. Varane no sabe qué hacer después de ser campeón del mundo. Marcelo y Ramos, los únicos que hicieron algo, aunque tuvieron errores defensivos también. El centro del campo no existía y no encontramos a nadie en el ataque. El entrenador va a ser despedido porque los futbolistas juegan sin motivación y sin ganas de ganar. Simplemente corren por el campo. No quiero continuar…”, publicó la cuenta 'sergio_ramos_idol'.



El arrepentimiento del capitán de Real Madrid

Sergio Ramos leyó la publicación de esta cuenta y no dudó en darle un 'like'. Sin embargo, su actividad en Instagram se convirtió en tal escándalo, que el capitán de Real Madrid decidió sacarle el 'me gusta'. Aunque muy tarde para sus intereses ya que las capturas que circulan por redes sociales dan cuenta de lo que hizo.

El mea culpa por el mal momento de Real Madrid

Ramos publicó un mensaje en sus canales oficiales de las redes asumiendo la responsabilidad que tiene la plantilla por la crisis que vive el conjunto madridista y que le ha costado el puesto de entrenador a Julen Lopetegui.



"Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación. Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy. Hala Madrid", escribió Ramos junto a una imagen del viaje a Melilla.