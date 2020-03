Por: ADRIÀ COROMINAS (@adriacat)

Lo dije después del clásico y lo sigo diciendo hoy. El Barça pasó por encima del Madrid en el Bernabéu y solo errores puntuales le quitaron el premio completo. Ganar siempre te inyecta una dosis de euforia y optimismo que, evidentemente, no te da el jugar bien y perder.

Pero viendo el partido, era obvio que la victoria madridista era un espejismo y que la euforia desmesurada que hubo en Madrid no iba de la mano de la realidad, que dice que el Madrid ha ganado solo un partido de los últimos 5 (3 derrotas y 1 empate). Suerte que el tiempo, que lo pone siempre a su sitio, me ha dado la razón, porque el liderato no les ha durado ni una semana.

El trofeo de Liga hace demasiados años que está en manos blaugrana y a lo mejor por eso a la que pasa unos días fuera de casa, echa de menos a su propietario. El Real Madrid vuelve a ver al Barça en la cima de la tabla, un Barça en versión superviviente que mantiene, a su manera y sin grandes florituras, el nivel de competitividad que se le exige a un equipo que quiere ser el campeón del torneo de la regularidad.

Esta temporada parece que no se resolverá el misterio hasta el último partido y que lo ganará el que cometa menos errores. Ahora mismo, sigo apostando por el conjunto catalán, pero dependerá de cómo la Champions afecte a los dos conjuntos. Que no os engañen los espejismos, que en fútbol, muchos partidos no se los lleva el mejor.

