No lo imaginó ni en su peor pesadilla. Hugo Guillamón fue expulsado apenas a los tres minutos de iniciado el partido entre Valencia, club en el que milita el peruano Alessandro Burlamaqui, y Getafe, por la primera jornada de la nueva temporada de LaLiga Santander.

El mediocampista del cuadro ‘Che’ fue con mucha vehemencia a la disputa de la pelota con Nemanja Maksimovic y fue autor de un planchazo que impactó sobre la pierna del integrante del Getafe. Tras analizar la acción en el VAR, el árbitro decidió mostrar al español la cartulina roja.

En Valencia, Burlamaqui esperó su oportunidad en el banco de suplentes. Vale decir que en la pretemporada, el exjugador de Espanyol le llenó los ojos al técnico Bordalás, que le dio la chance de integrar el primer equipo, pese a que inicialmente fichó por el equipo filial.

Duelo de técnicos

El destino, caprichoso, juntó para abrir el telón de LaLiga Santander al Valencia y al Getafe en un duelo en el que se verán las caras el pasado del conjunto azulón, José Bordalás, y el presente, José Miguel González “Míchel”, que han vivido diferentes sensaciones durante la pretemporada.

Por un lado, Bordalás, tal vez el mejor preparador que ha tenido el Getafe en su historia, no ha comenzado con buen pie su etapa en el Valencia. Este mismo jueves, ha pedido más fichajes al club y parece que no está contento con la planificación de su plantilla. “Esta no es la situación ideal, nos gustaría tener los jugadores que acordamos”, dijo en rueda de prensa.

En el otro, Míchel ha conseguido mantener la base del Getafe de Bordalás y nombres como valiosos como Djené, Maksimovic, Arambarri, Aleñá o Cucurella, siguen de momento en el club azulón. Además, se ha reforzado bien y jugadores como Sandro, Mitrovic o Vitolo dan un salto de calidad a un equipo que no ha perdido está temporada ninguno de los siete partidos que ha disputado (seis victorias y un empate).





