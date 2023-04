El partido entre Real Madrid y Villarreal en el Bernabéu sigue dando de qué hablar, pero no por cosas futbolísticas, sino por el lamentable episodio que se vivió tras el pitazo final. Federico Valverde agredió con un golpe en la cara a Alex Baena en el estacionamiento el último sábado. La directiva del ‘Submarino Amarillo’ se pronunció en un comunicado y aseguró que no va a denunciar al futbolista ‘charrúa’. Eso sí, apoyará a su jugador tanto si denuncia como si no lo hace.

“El Villarreal CF apoya y apoyará a Baena en esta situación y respetará la decisión que él tome como afectado, tanto si decide denunciar a Valverde como si decide no hacerlo. El club NO va a denunciar al Real Madrid por este asunto”, señaló el equipo que juega de local en el Estadio de la Cerámica.

El cuadro dirigido por Quique Setién agregó que el jugador andaluz está muy afectado por lo sucedido en el Santiago Bernabéu y lo que se comenta en las redes sociales. Los rumores indican que Baena habría insultado a la familia de Valverde en un partido pasado por la Copa del Rey y también el último sábado.

“Baena está afectado tanto por la agresión como por lo que se dice del supuesto motivo de la agresión, del cual afirma (como dice en su comunicado) que es falso. Baena desconocía (y desconoce) la situación familiar de Valverde y ‘jamás se metería con algo así' con otro futbolista”, añadió el club.

Finalmente, Villareal comentó que no le consta que existan imágenes de la agresión a su jugador en el Bernabéu.“No tenemos constancia como club que haya imágenes de vídeo de algún teléfono personal. Allí hay cámaras de seguridad que son de la policía y solo tienen acceso ellos”, concluyó.

Villarreal: cuándo es su próximo partido

El ‘Submarino Amarillo’ enfrentará a Real Valladolid el sábado 15 de marzo por la jornada 29 de LaLiga Santander. El partido está programado para jugarse en el Estadio de la Cerámica desde las 7:00 a.m. (horario en Perú). Cabe destacar que el equipo de Setién se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones. El objetivo es asegurar un cupo a un torneo internacional.





