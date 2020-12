Real Madrid y Granada se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 23 de diciembre por fecha 15 de LaLiga Santander 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio Alfredo di Stéfano de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para la 1:45 de la tarde (hora peruana y seis más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Granada.

El Real Madrid recibirá este miércoles al Granada en partido en el que pretende sumar su quinta victoria consecutiva. El croata Luka Modric, con una contractura muscular, se ha quedado fuera de la lista de 24 convocados por el francés Zinedine Zidane, mientras que vuelven Isco Alarcón y Vini Jr, baja en Eibar, y el belga Eden Hazard, que no juega desde el 28 de noviembre.

Isco, con un golpe en un tobillo, y Vini Jr., con una gastroenteritis, no pudieron participar en el triunfo del conjunto blanco ante el Eibar en Ipurúa, donde acabó Modric con un leve problema muscular.

Hazard, por su parte, jugó su último partido ante el Alavés en el Alfredo di Stéfano. Se tuvo que retirar a los 28 minutos con una lesión muscular en su muslo derecho. Ha estado por tanto casi un mes sin poder entrar en las listas del técnico galo.

Real Madrid vs. Granada: horarios y canales

Perú | 13:45 | DirecTV Sports

Colombia | 13:45 | DirecTV Sports

Ecuador | 13:45 | DirecTV Sports

Argentina | 15:45 | DirecTV Sports

Chile | 15:45 | DirecTV Sports

México | 12:45 | SKY Sports

España | 19:45 | Movistar LaLiga

Real Madrid viene de vencer a Eibar por LaLiga. (Foto: Real Madrid)

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este martes en rueda de prensa que “molestan” las críticas a los arbitrajes que recibe su equipo y no quiso contestar al técnico barcelonista Ronald Koeman, que afirmó que nueve de cada diez personas habrían pitado penalti de Sergio Ramos por una posible mano en Eibar.

“Molesta, porque al final nunca me meto con los árbitros. Los árbitros aciertan o no. Como los jugadores, como todos en la vida. Por eso no me meto nunca. Es complicado su trabajo. De Koeman no digo nada. Pensamos sólo en el partido contra el Granada”, explicó.

“Es verdad que se habla mucho cuando hay algún episodio puntual en un partido. Es lo que tiene el Real Madrid, pero no me fijo en eso. Pero lo que nos interesa a nosotros es el partido de mañana. Es importante, tenemos que estar concentrados. Eso es lo que importa, hacerlo como lo estamos haciendo e intentar ganar los puntos”, agregó.

Para Zidane, el encuentro ante el Granada será “muy importante” y reconoció que su rival está haciendo una temporada “muy buena” y que es un rival “muy duro” ante el que el Real Madrid tiene que estar “preparado” para sumar tres puntos en un choque complicado.

