Atlético de Madrid y Alavés se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 27 de junio por fecha 32 de LaLiga Santander 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio Wanda Metropolitano de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Movistar Partidazo para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Atlético de Madrid y Alavés.

Consolidar la buena racha de tres victorias consecutivas de un Atlético de Madrid que en su versión postpandemia no conoce la derrota y ha recuperado tres puestos para asentarse en plazas de Champions es el premio de un duelo contra un Alavés que también quiere afianzarse hacia la salvación.

Atlético de Madrid vs. Alavés | Horarios del partido:

14:00 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

16:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:00 horas - Reino Unido

22:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El segundo mejor equipo del regreso de LaLiga, el Atlético con diez puntos de doce (solo le mejora el Real Madrid), se enfrenta este sábado al cuarto peor, un Alavés que ha sumado tres de doce ganando a la Real Sociedad y cayendo ante Espanyol, Celta y Osasuna. Solo Real Sociedad y Mallorca (uno) y Leganés (dos), sumaron menos, pero aún así los vitorianos tienen 35 puntos, nueve sobre el descenso.

Dar firmeza y solidez a la actual racha de tres victorias consecutivas (ante Osasuna, Valladolid y Levante) con una cuarta que sería su mejor secuencia de la presente temporada liguera es el objetivo del Atlético este sábado en el Wanda Metropolitano, donde no cae desde diciembre, cuando le ganó el Barcelona 1-2. Desde entonces cuenta siete victorias en nueve duelos en casa.

Un triunfo que podría tener más valor si cabe en una jornada estratégica para la pugna por los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, ya que los aspirantes al tercer y cuarto puestos que ocupan respectivamente Atlético (55 puntos) y Sevilla (53), tienen dos duelos entre sí que obligatoriamente van a generar damnificados.

Si el Atlético gana al Alavés podrá observar con placidez lo que ocurra en el duelo del domingo entre el Villarreal (sexto, 48 puntos) y el Valencia (octavo, 46) en La Cerámica, y también lo que acontezca el lunes en el Coliseúm Alfonso Pérez entre el Getafe (quinto, 49 puntos) y la Real Sociedad (séptima, 47).

Para ello el conjunto rojiblanco tendrá que mantener la ambición que ha demostrado en los inicios de partido desde que se reanudó el juego tras la pandemia, y mejorar su contundencia, palabra clave de su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, que solo se mostró en la goleada al Osasuna (0-5), ya que tanto ante el Valladolid como el Levante ganó con un escueto 1-0.

Un resultado que sabe por experiencia que no le vale ante este Alavés, que ya se repuso en la primera vuelta de un 0-1 de los rojiblancos en Mendizorroza, marcado por Álvaro Morata, empatando con un gol de Lucas Pérez, una de las 13 igualadas que han lastrado al Atlético en esta Liga y le han impedido pelear por el título.

“Nos ha pasado, no solo ante el Alavés, muchas veces de no cerrar partidos y encontrarnos con empates que nos han sacado mucha cantidad de puntos”, admitió este viernes Simeone, que apeló a esa “contundencia” para no repetir esa circunstancia este sábado, así como alabó a su rival, tanto por la “velocidad de sus dos delanteros”, Lucas Pérez y Joselu Mato, como por el “buen trabajo defensivo” que ve “similar” al de su equipo en la presión al rival.

Para el Alavés, el duelo del Wanda Metropolitano es la oportunidad de superar un bache de juego y resultados tras las dos derrotas que siguieron al triunfo ante la Real Sociedad (2-0). En los dos últimos partidos ha acumulado 7 goles en contra (6-0 ante el Celta y 0-1 ante el Osasuna) sin anotar ninguno.

Atlético de Madrid vs. Alavés | Posibles alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Herrera o Lemar; Joao Félix y Morata.

Alavés: Pacheco; Martín, Ximo, Laguardia, Magallán, Duarte; Pina, Manu García, Camarasa; Joselu y Lucas Pérez.

Con información de EFE





