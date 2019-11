Con el posible retorno de Gareth Bale al equipo de Zidane: no te pierdas la transmisión oficial del Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO este sábado desde las 15:00 horas (en Perú) a través de las señales de Directv Sports y Movistar LaLiga por la decimocuarta fecha de LaLiga Santander 2019-20 en el Santiago Bernabéu. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Zidane buscará retener los tres puntos en el recinto merengue este sábado ante una Real Sociedad que llegará con un equipo entusiasmado que pelea en lo más alto de LaLiga con Martín Odegaard como una de sus principales estrellas.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Real Madrid y Real Sociedad.

Real Madrid vs. Real Sociedad: horarios en el mundo

País Horario Perú 15:00 horas México 14:00 horas Colombia y Ecuador 15:00 horas Venezuela y Bolivia 16:00 horas Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil 17:00 horas España 21:00 horas

Real Madrid vs. Real Sociedad: canales de TV

País Canales Perú Directv Sports Argentina, Uruguay, Colombia, Chile Directv Sports, Caractol TV Brasil Globo TV España Movistar LaLiga y beIN Sports

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa en la previa del partido del sábado contra la Real Sociedad en la que las preguntas acerca del galés Gareth Bale volvieron a ser protagonistas y el técnico no entró a valorar la actitud de su futbolista, pero sí aprovechó para asegurar que confía en que volverá a ser decisivo.

“Considero que hacemos mucho ruido por el tema de Bale. Lo más importante para mí y para él es concentrarnos en el fútbol. Cada uno opina y piensa una cosa, pero creo que es demasiado ya. Se ha ido con la selección, ha podido jugar y nosotros lo recuperamos y estamos encantados de que esté con nosotros. Yo solo voy a mirar a lo deportivo, no a lo que se dice fuera porque no me interesa”, respondió ‘Zizou’ a la primera de las nueve cuestiones relativas a Bale.

Un mensaje que mantuvo durante toda la rueda de prensa, sin querer entrar a valorar la actitud del galés que generó una gran polémica tras posar con la bandera de su país y la frase “Gales. Golf. Madrid. Por ese orden”, y en la que confió en que el extremo volverá a ser decisivo con el Real Madrid.

“Sí (puede volver a ser decisivo). Además, yo solo pienso en eso. Es un jugador importante y siempre lo ha demostrado. Si no le pasa algo es un jugador muy importante, lo ha demostrado y lo va a demostrar. Luego cuando está lesionado cada uno es diferente”, dijo.

Los vascos han difuminado su pésima estadística en el Bernabéu (cuatro victorias en Liga en toda su historia) con dos triunfos muy recientes ante los blancos, ambos en 2019, uno en Madrid y el otro en San Sebastián, e Imanol Alguacil podría igualar a John Toshack como el único técnico txuriurdin que ganó dos veces en el feudo blanco.

Alguacil dispone de un amplio elenco de jugadores para este encuentro, sólo Asier Illarramendi está descartado, y la afición guipuzcoana confía en que Mikel Merino, al que se le salió un hombro en una sesión de esta semana, haya superado el susto y pueda mostrar el gran nivel en una temporada sobresaliente del navarro. Mikel Oyarzabal, por su parte, tendrá una nueva oportunidad para marcar al Real Madrid, ante el que todavía no se ha estrenado.

Real Madrid vs Real Sociedad: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Llorente, Elustondo, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Portu y Willian José.

