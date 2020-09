España







No duró mucho la alegría ‘merengue’: Mandi marcó de cabeza el 1-1 en el Real Madrid vs. Real Betis [VIDEO] Aïssa Mandi se elevó en el área merengue y conectó un certero cabezazo que terminó venciendo la resistencia del guardameta Courtois, en el marco del duelo Real Madrid vs. Real Betis por LaLiga Santander.