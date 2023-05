No es Rodrygo Goes. Es Rodrygo Goles. Una vez más, el delantero brasileño ha vuelto a demostrar que es uno de los más letales del mundo al anotar un doblete este sábado en el partido entre Real Madrid vs. Sevilla en el marco de la fecha 37 de LaLiga Santander en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cuando corrían los 68 minutos del partido y el marcador iba 1-1, precisamente con un gol de Rodrygo, el Real Madrid se lució con un contragolpe y el brasileño culminó su bonita jugada individual con un soberbio disparo dentro del área. El balón fue dirigido a la esquina inferior derecha y Bono no logró evitar el gol.

“Extraordinario gol de Rodrygo que ya ha marcado esta temporada más goles (19) que en las tres anteriores (18). Es su segundo doblete en La Liga tras el logrado en el partido del alirón contra el Espanyol en la pasada campaña”, publicó el estadístico MisterChip en su cuenta de Twitter.





Real Madrid vs. Sevilla: lo que viene





Con su eliminación de la Champions League ante el Manchester City y el título de LaLiga para el Barcelona, al Real Madrid solo le queda enfocarse en terminar bien los últimos partidos de la temporada en España. Además, aprovechará para darles minutos a los futbolistas que jugaron poco como Hazard o Mariano.

Este domingo 4 de junio, el equipo de Carlo Ancelotti tendrá que recibir al Athletic Club Bilbao en un verdadero partidazo. El encuentro está programado para disputarse desde el mediodía (horario en Perú, Ecuador y Colombia) en el estadio Santiago Bernabéu con la transmisión de DIRECTV.

Sevilla, por su parte, se alista para jugar la final de la Europa League este miércoles 31 de mayo ante Roma. El duelo empezará a las 2 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus.





Merengues afinan detalles para visitar a Sevilla. (Video: Real Madrid)