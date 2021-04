Un doblete de Karim Benzema y un tanto de cabeza de Álvaro Odriozola, permiten al Real Madrid marcharse al descanso en el Ramón de Carranza con tres tantos de ventaja ante un Cádiz defensivo, que apenas inquietó a Thibaut Courtois.

El Real Madrid de Zinedine Zidane no acusó sus numerosas bajas, como le ocurrió en Getafe, y dominó al Cádiz toda la primera parte. Se adelantó a la media hora después de pedir un penalti por agarrón a Rodrygo no señalado, en una acción en la que Iza pisó a Vinicius. El colegiado Mateu Lahoz lo señaló tras consultar el VAR y Benzema no perdonó una pena máxima 25 jornadas de Liga después.

Cómodo llevando el mando del juego, el Real Madrid decantó el partido a su favor con un testarazo de Odriozola a pase de Benzema, que firmó a placer su doblete a cinco minutos del descanso.

Real Madrid vs. Cádiz: la previa

Zinedine Zidane recupera la defensa de cinco con el regreso al equipo titular de Raphael Varane tras el coronavirus y Nacho después de sanción, en un once en el que son novedad la primera titularidad del canterano Antonio Blanco y las suplencias de Isco Alarcón y Marco Asensio.

El Real Madrid visita al Cádiz plagado de bajas y con novedades en el equipo inicial de Zidane. El técnico regresa a la defensa con tres centrales y apuesta por el centrocampista del Castilla Antonio Blanco como pareja del brasileño Casemiro en la medular. El tridente ofensivo lo forman Rodrygo y Vinicius junto a Karim Benzema.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO