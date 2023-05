El ataque racista que recibió Vinícius Júnior en Mestalla ha dado la vuelta al mundo: muchas personalidades del deporte le han expresado su solidaridad y autoridades están evaluando tomar medidas drásticas. En ese sentido, Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, criticó el racismo en España y resaltó que en Inglaterra han sabido llevar mejor el problema en los últimos años. El entrenador italiano comparó los estadios de LaLiga con un espacio de guerra.

El técnico campeón de Champions League, con experiencia en Inglaterra tras dirigir a Chelsea y Everton, puso como ejemplo la Premier League. El DT destacó las medidas importantes que se tomaron hace tiempo en el Reino Unido, y ahora en todos los estadios se puede disfrutar de buen fútbol y de un gran ambiente deportivo.

“Condenar no es suficiente. Empezamos a condenar hace tiempo, pero después de condenar hay que actuar y aún no se ha actuado. Es un problema de racismo y de insultos. En Inglaterra no te insultan porque este tema lo han resuelto cuando en 1985 los equipos ingleses fueron expulsados de las competiciones europeas durante cinco años”, apuntó el exjugador de 63 años.

“Allí hay casos aislados de racismo, pero no de insultos. Hasta tal punto que en los partidos de la Liga inglesa no hay policía. Aquí parece que se va a la guerra. Tienes una camioneta delante, otra atrás, otra al lado. ¿Esto qué es?. Afortunadamente en Inglaterra tomaron medidas muy drásticas y lo solucionaron”, añadió el exentrenador del AC Milan.

Real Madrid: ¿cuándo vuelve a jugar?

Con su eliminación de la Champions League y el título de LaLiga para el Barcelona, al Real Madrid solo le queda concentrarse en finalizar bien los últimos partidos de la temporada en España. En la próxima jornada, la número 36, el equipo ‘blanco’ recibirá al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. El duelo está programado para jugarse el miércoles 24 de mayo desde las 12:30 p.m. (hora en Perú).

Mientras que el sábado 27 de mayo, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti visitará al Sevilla, finalista de la Europa League. Será una visita complicada al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El compromiso está pactado para disputarse desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Mientras que en la última fecha recibirá al Athletic Club.





