Primero fui yo: Vinicius y otros cracks que prefirieron al Madrid antes que al Barcelona [FOTOS]

Vinicius Junior sorprendió el martes al revelar que antes de fichar por el Real Madrid , sus padres llegaron a visitar las instalaciones del Barcelona , que incluso ofreció más dinero que el que puso sobre la mesa la 'Casa Blanca'. Sin embargo, el brasileño terminó por elegir irse al Bernabéu, entre varias razones, porque le pareció mejor proyecto.

"Primero se interesó el Barça y luego el Madrid. Entonces empezamos a visitar las instalaciones de ambos equipos y a conocer sus proyectos. Pero elegí al mejor. El Barça quería pagar más, pero nosotros queríamos el mejor proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron para elegir al Madrid", dijo Vinicius.



Pero el atacante de 18 años no ha sido el primero, y probablemente no sea el último, en elegir al Madrid antes que al Barça. A lo largo de la historia, muchos futbolistas que luego se convirtieron en ídolos para el Bernabéu ya habían seguido ese camino.



A continuación, repasa los casos de Benzema, Beckham y otros cracks que se decantaron por el Real Madrid y rechazaron la oferta del Barcelona.

