Vinicius Junior vivió un verdadero sueño el último domingo con la camiseta del Real Madrid. El delantero merengue fue titular ante el Barcelona en el Clásico por LaLiga Santander 2020 y anotó el primer tanto merengue, ese que inició la victoria blanca con posterior anotación de Mariano Díaz (2-0).

Tras su tanto, Vinicius Junior se quejó de una falta de Gerard Piqué en el Clásico con Real Madrid. “¿Estás loco? ¿Estás loco?”, le respondió el defensa del Barcelona. Ante esto y a través de su canal oficial en YouTube, el atacante brasilero dio detalles de la polémica que se desató con el ex Manchester United.

“Yo pensé que él me había dado un pisotón, pero después vi el video y no fue él. Había sido Arthur. Por eso él me preguntó si estaba loco”, fue lo que dijo un Vinicius, entre risas. Las imágenes del ’25′ en Real Madrid ya tienen miles de reproducciones en YouTube.

Vinicius ya es titular en Real Madrid

Asimismo, habló de las críticas que recibió en su momento de parte de la prensa española. “Siempre trabajé mucho. Estoy tranquilo con mi trabajo y el proyecto que este equipo tiene para mí. No soy el mejor del mundo, pero tampoco fui el peor

De otro lado, en Real Madrid continúan con sus trabajos en la ciudad deportiva Valdebebas de cara al partido del domingo ante el Betis en el Benito Villamarín por la fecha 27 de LaLiga Santander 2020. Los dirigidos por Zinedine Zidane está en la cima con 56 puntos, una unidad por encima del Barcelona.

