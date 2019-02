¿Vinicius es como Messi? Jordi Alba habló de las comparaciones entre ambos jugadores

Recién acaba de cumplir la mayoría de edad y ya destaca en la camiseta del Real Madrid. Vinicius Junior es titular en el cuadro merengue de la mano de Santiago Solari y si bien es cierto que falló chances ante Barcelona por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, fue el más atrevido ante los culés.

Con regates por el sector izquierdo, Vinicius Junior generó jugadas de peligro para Real Madrid, incluso dejando tirado en el césped del Bernabéu a Gerard Piqué. Algunos medios lo han comparado con Lionel Messi a su edad, pero Jordi Alba la tiene clara.

"Es un grandísimo jugador. No he dicho nada mal de él ni mucho menos, pero si lo comparan con el mejor del mundo ( Messi) hay que ser conscientes y sinceros. Es un gran futbolista y le está dando mucho al Madrid por lo joven que es. Con 18 años crea ocasiones y eso no es fácil, pero las comparaciones no le hacen bien", sostuvo el lateral azulgrana sobre Vinicius para la cadena Cope.

Asimismo, el ex jugador del Valencia comentó sobre la sequía de Leo en la Copa ante los merengues. "Yo lo veo tranquilo. Cuando no marca parece que no parece normal. No es egoísta, como ha habido en otros casos", remarcó.

Ahora, a Alba y todo Barcelona solo les queda esperar su rival en la final de la Copa del Rey. Saldrá del vencedor de la llave entre Valencia y Betis en Mestalla.

