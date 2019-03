No todo es dinero: "El Barça pagaba más, pero elegí al mejor", Vinicius se confiesa

Ni él mismo pensó que todo se iba a dar tan rápido. Vinicius Junior irrumpió en el Real Madrid en una etapa muy complicada de transición para el cuadro 'blanco', que pese a lo mal que le fue en esta temporada, tuvo como buena noticia el rápido ascenso del joven brasileño, quien con solo 18 años se convirtió en uno de los pilares de la 'Casa Blanca' en la temporada.

Ahora se viene recuperando de una dura lesión (rotura de ligamentos), pero es optimista en volver a las canchas antes del final de temporada. Vinicius se confesó en una entrevista para el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser, donde, entre muchos temas, contó cómo se dio su llegada al Madrid.

Rechazó al Barcelona

"Empecé con cuatro años a jugar al fútbol. Siempre he sido extremo. Tras jugar con Brasil en el Sudamericano sub 17 ya empecé a ver la posibilidad de saltar a Europa. Mi padre no me decía nada, sólo que lo que salía en la prensa era todo mentira (Risas). Sólo me contó algo cuando llegó el interés de Barça y Madrid para elegir uno. Primero se interesó el Barça y luego el Madrid. Entonces empezamos a visitar las instalaciones de ambos equipos y a conocer sus proyectos. Pero elegí al mejor. El Barça quería pagar más, pero nosotros queríamos el mejor proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron para elegir al Madrid".



"Siempre pensé en lo que sería mejor y todos queríamos jugar y vivir el Madrid. Así fue desde el principio. Toda mi familia es del Madrid, aunque mi padre es de Vinicius Fútbol Club".

Su futuro en el Madrid

"Yo creo que nunca iría al Barça, me gustaría estar toda mi carrera en el Real Madrid. Estoy trabajando para eso (convertirme en un mito) y vine al Madrid para eso, y también con la selección. Me gustaría entrar en la historia de los brasileños. Confío mucho en mí".

La relación con los hinchas

"La afición me trata muy bien, me aplaude mucho y me siento feliz con todo lo que me está pasando. La gente por la calle me dice que soy muy bueno y que voy a estar mucho tiempo en el Madrid".

Sus amigos en el vestuario

Además de Marcelo y Casemiro, me llevo muy bien con Benzema. Desde mi llegada aquí, él ya estaba dándome consejos".

