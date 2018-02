West Ham United vs. Watford con Chicharito Hernández por la fecha 27 de la Premier League en un partido de fútbol EN VIVO por la señal de DirecTV. El delantero mexicano, que pasa más tiempo en el banco, se encontrará a la expectativa de su equipo, mientras que nuestro compatriota André Carrillo también estará de suplente, luego de que Gerard Deulofeu tomará su lugar en el once titular. El encuentro se disputará a las 10 a.m. (hora peruana).

Horarios en el mundo Hora País Canal Perú 10:00 a.m. DirecTV Colombia 10:00 a.m. DirecTV Argentina 12:00 p.m. DirecTV Chile 12:00 p.m. DirecTV México 9:00 a.m. DirecTV España 4:00 a.m. Nueva York 10:00 a.m. California 7:00 a.m.

West Ham viene con una mala racha, puesto no gana hace tres partidos. El equipo del Chicharito se mantiene en el duodécimo puesto de la liga inglesa, con riesgo en la tabla de descenso. Su ubicación no lo dice, pero solo se encuentra a tres unidades del penúltimo Stoke City. Todo puede pasar cuando quedan muchas fechas en juego en la liga inglesa.



Watford, por su parte, viene de golear al Chelsea en un brillante partido de Deulofeu y hasta donde André Carrillo entró en los últimos minutos. En cuanto a la tabla, el elenco de nuestro compatriota lleva tres puntos más que los ‘Hammers’, por lo que el duelo será importante para ambos equipos. No hay mucha diferencia de juego entre ambos en la actualidad.



West Ham y Watford prácticamente pelean por estar en media tabla del torneo, dado que sus posibilidades de entrar a una competencia europea están esfumadas.



West Ham vs. Watford: alineaciones probables



West Ham: Adrían; Collins, Ogbonna, Rice; Byram, Zabaleta, Noble, Creswell; Kouyaté, Naval, Chicharito Hernández.



Watford: Kamezis; Mariappa, Prodl, Holebas; Capoue, Doucoré, Janmaat, Zeegelaar; de Andrade, Deulofeu, Deeney.