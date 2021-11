Suplir a Xavi Hernández no va a ser una tarea fácil y en Al-Sadd lo tienen claro porque todavía no tienen definido quien puede ser el reemplazante del ex seleccionado español. Eso sí, el técnico dejó una recomendación para tomar su lugar y se trata de un viejo conocido, quien fue su compañero en Barcelona y es parte de las mejores épocas del cuadro azulgrana: Javier Mascherano.

Según información de ‘AS’, en el proceso de las negociaciones con Barcelona hubo siempre las interrogantes sobre quién podría suplirlo y Xavi se encargó de proponer el nombre del ex jugador argentino que busca dar el salto y también tendría su primera experiencia como entrenador profesional.

De acuerdo a las informaciones publicadas, el actual entrenador y referente de Barcelona, destacó ante Mohammed bin Al-Thani, dueño del Al Sadd, el duro carácter del ‘Jefecito’ y la capacidad de líder que posee para ejercer este cargo, pero desde el club no están convencidos del todo.

Actualmente, Javier Mascherano es uno de los ayudantes en la Federación de Argentina, pero quiere asumir el puesto de diector técnico lo más pronto posible. Es más, los medios de comunicación en su país lo vienen relacionando con la opción de dirigir a Racing de Avellaneda.

Desde la tienda de Al-Sadd, afirman que esta decisión se tomará con mucha calma porque el club no quiere precipitarse y cuenta con el tiempo suficiente para decidir por la disputa de la Arabian Cup y la paralización de la Liga Catarí que están cada vez más cerca de ir en marcha.





