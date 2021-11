Ahora mismo ya se trata sólo de una formalidad que el FC Barcelona anuncie el fichaje de Xavi Hernández. Todo está en manos de los abogados del club azulgrana y agentes del técnico para estampar la firma. E incluso el propio Joan Laporta, que hasta el momento se había mantenido en silencio y hasta alejado del ‘culebrón’, decidió hablar sobre el inminente traspaso del exjugador culé desde el Al Sadd-

El presidente azulgrana, que no viajó a Doha para cerrar el acuerdo por Xavi, se encuentra en un coloquio con peñas gallegas en la víspera del Celta-Barça por LaLiga, y desde donde confirmó al nuevo entrenador culé.

En primera instancia, Laporta aseguró a los organizadores del evento que “el contrato de Xavi está a punto de cerrarse”. Y aunque ha preferido seguir la línea de la cautela y esperar al lunes cuando sea presentado en el Camp Nou, el mandamás culé dijo que el de Terrassa “será el entrenador del Barça”.

Aunque aún no hay comunicado oficial del Barcelona, el club blaugrana ya ha cerrado el fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador del primer equipo para lo que queda de temporada y dos años más, es decir, hasta 2024.

Según adelantan los diarios catalanes ‘Sport’ y ‘Mundo Deportivo’, Xavi y el Barcelona asumirán de forma conjunta el pago de la cláusula, el mismo que podrá ser abonado en el futuro a cambio de acuerdos como un partido amistoso o compromisos comerciales.

Fecha de presentación

A falta del anuncio oficial de parte del Barcelona, el exjugador de Terrassa, de 41 años, regresa a la entidad barcelonista seis años y medio después de anunciar su marcha. El diario ‘Sport’ pudo confirmar la hora y el lugar donde se realizará la presentación de Xavi. El conjunto blaugrana planea realizar un evento especial entre la 11:00 a.m. a 2:00 p.m. (hora española), 4:00 a.m. a 7:00 a.m. (hora peruana) el lunes 8 de noviembre. El lugar sería el Auditorio 1890.

El club culé está en una situación económica más que delicada y el equipo atraviesa también en un momento complicado, noveno en la clasificación de LaLiga Santander, segundo en la Champions, pero sobre todo necesitado de reencontrarse con su estilo.





