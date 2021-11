Pudo cruzar el charco y llegar al gigante de Sudamérica y el más campeón del mundo. Xavi Hernández es el nombre propio de este lunes y no solo en el FC Barcelona, donde fue presentado oficialmente como nuevo técnico azulgrana, sino también en el otro lado del mundo, en concreto en Brasil. El entrenador español confirmó lo que en junio fue un fuerte rumor: pudo llegar al banquill de la ‘Canarinha’.

En rueda de prensa ofrecida tras su presentación en el Camp Nou, Xavi fue consultado sobre si la opción de llegar a Brasil fue cierta o no, y el ahora técnico del Barcelona no tuvo problemas en explicar cuál fue el ofrecimiento que le hizo llegar la Confederación Brasileña de Fútbol.

“Sí, es cierto. Hablamos con la CBF. La idea era ser ayudante de Tite y después del mundial, coger a la seleçao”, reveló Xavi, quien si bien se mostró agradecido con la ‘Canarinha’, explicó que su deseo fue siempre llegar al Barcelona.

“Mi ilusión era venir aquí y creo que es el momento adecuado. Siento que es el momento, pero sí hubo conversaciones con la Confederación Brasileña”, agregó.

Xavi Hernández, que firmó su contrato hasta 2024 en el mismo césped del estadio azulgrana, confesó también estar “emocionado” ante los 9.422 aficionados que acudieron a la grada. “Os necesitamos, sobre todo en los malos momentos”, comentó antes de hacerse una foto con su familia.

“La afición es espectacular, no sabéis lo emocionado que estoy. Estamos en una situación difícil a nivel deportivo y económico, os necesitamos y también que no penséis en ismos y penséis sólo en el Barça. Visca el Barça”, pidió el nuevo técnico blaugrana.

Se quedó con ganas de Leo

El entrenador español confirmó que habló con Lionel Messi tras su designación en el banquillo culé, y que se quedó con ganas de dirigirlo.

“Me he quedado con ganas de entrenar a Leo, sí claro. Y a Eto’o, a Ronaldinho, a todos. Me ha escrito y me ha deseado suerte, hemos hecho bromas. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Es el mejor de la historia de este club. Ahora hay otro jugadores y no podemos pensar en los que no tenemos. Leo ya no está”, dijo Xavi en rueda de prensa.

