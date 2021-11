Se va del Al Sadd, pero seguirá vinculado al mundo de Qatar. Xavi Hernández ya es el nuevo técnico del FC Barcelona, en principio hasta el 2024. El técnico, luego de una serie de ‘operaciones’, logró ser traspasado finalmente al Camp Nou, aunque seguirá atado de por vida a la liga de fútbol qatarí.

Según información que adelanta el medio español ‘Deportes Cuatro’, el flamante nuevo entrenador azulgrana firmó un acuerdo multimillonario con QNB, el primer banco de Qatar en mayor de 2016, cuando era aún jugador del club.

Así, gracias a este contrato Xavi también es embajador de QNB, en este caso en Oriente Medio, África, Índia, China y el sudeste asiático, donde el banco tiene en exclusiva su imagen para materiales y campañas de promoción, así como eventos en cualquiera de las oficinas y sucursales.

Pero el lado del patrocinio no será el único vínculo que mantendrán Xavi y el Al Sadd. Entrenador y club están unidos por causas solidarias. Un claro ejemplo de ello es su papel de embajador de la Obra Social La Caixa, con la que inauguró en 2018 el nuevo hospital de día de Sant Joan de Déu de Barcelona, dedicado a la atención médica de los niños y las niñas.

Fecha de presentación oficial en Barcelona

A falta del anuncio oficial de parte del Barcelona, el exjugador de Terrassa, de 41 años, regresa a la entidad barcelonista seis años y medio después de anunciar su marcha.

El diario ‘Sport’ pudo confirmar la hora y el lugar donde se realizará la presentación de Xavi. El conjunto blaugrana planea realizar un evento especial entre la 11:00 a.m. a 2:00 p.m (hora española), 4:00 a.m. a 7:00 a.m. (hora peruana) el lunes 8 de noviembre. El lugar sería el Auditorio 1890.

El club culé está en una situación económica más que delicada y el equipo atraviesa también en un momento complicado, noveno en la clasificación de LaLiga Santander, segundo en la Champions, pero sobre todo necesitado de reencontrarse con su estilo.

