El ex Barca ha sido el punto de diversas especulaciones relacionadas al conjunto ‘culé'; ya que, a pesar de haber renovado contrato con el Al Sadd, existe la posibilidad que pueda sentarse en el banquillo ‘blaugrana’. Xavi Hernández ha conseguido seis títulos con el club catarí desde que inició como técnico en el mismo.

Si bien Xavi no ha negado, ni confirmado nada, lo cierto es que solo es cuestión de tiempo para que el ex futbolista llegué como entrenador al Camp Nou. Según el diario español AS, el Barcelona no sería el único club interesado en el técnico español. Más de un equipo le ha expresado su deseo de tenerlo como entrenador.

Xavi habría recibido dos ofertas bastante tentadoras, previo a su renovación con el club catarí. La primera llegó de Alemania, en específico del Borussia Dortmund. Según AS, los ‘negriamarillos’ le ofrecieron un contrato por tres temporadas con ellos.

La segunda llamada llegó directo de Brasil. La Federación Brasileña de Fútbol se comunicó con Xavi para ofrecerle el puesto de asistente de Tite hasta el Mundial de Qatar 2022. Después de esa fecha, el técnico español se sentaría en el banquillo de la ‘Canarinha’ como primer entrenador.

Cabe destacar que ambas propuestas recibieron una respuesta negativa de parte Xavi. El ex ‘culé' firmó contrato con el Al Sadd, pero, con una curiosa cláusula liberatoria. En caso, el Barcelona desee contratar a Hernández, el conjunto catarí solicitaría una penalización económica simbólica para que pueda salir a dirigir a los ‘blaugranas’.

Xavi Hernández está de vuelta en Barcelona, sin embargo, no ha asegurado nada sobre el conjunto que preside Joan Laporta. El español señaló que solo está de vacaciones y que no tiene pactado ningún tipo de reunión con el presidente ‘culé'.

