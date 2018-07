El futuro de Yerry Mina empieza tener un rumbo. Luego del desinterés del FC Barcelona por sus servicios para la siguiente temporada, el Lyon de Francia se ha convertido en el equipo candidato para hacerse de sus servicios, no a préstamo, sino en compra definitiva.



De acuerdo al portal 'RMC', el equipo de la Ligue 1 tiene 30 millones de euros para el fichaje de Yerry Mina . El problema es que el FC Barcelona lo tiene tasado en 40 'kilos', por lo que sería necesario que algún club suba o baje sus pretensiones para concretar la transferencia.



Conoce un poco más de la vida de Yerry Mina. (Video: Fernando Falco)

Yerry Mina no vería con malos ojos mudarse a Francia a pesar de que solo lleva cinco meses como jugador del FC Barcelona . La llegada de Lenglet, presencia de Vermaelen e indiscutible titularidad de Piqué y Umtiti no lo ilusiona con un futuro en Can Barça para el 2018-19.



"Quiere jugar, no me ha dicho ningún equipo en particular, él quiere jugar al fútbol, pero vamos a tratar de que sea en un club donde el jugador se sienta bien y dónde tenga la posibilidad de jugar", dijo a 'Marca' el representante y tío de Yerry Mina sobre su continuidad en el Barcelona.



Reconoció que tiene una oferta del Everton de la Premier League de Inglaterra. “Oficialmente conozco la oferta del Everton, vale la pena aclarar que yo he remitido que se hable con el Barcelona, que ellos tomen nota y después en su momento lo miraremos”.