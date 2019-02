Se las sabe todas: Arbeloa tuvo pícara respuesta a si se considera 'antibarcelonista' [VIDEO]

El programa español El Chiringuito', que es seguido también en YouTube , tiene un panelista de lujo para esta temporada. Resulta que este lunes fue presentado Álvaro Arbeloa y los hinchas del Real Madrid tienen más motivos para verlo ya que hay tertulianos que tienen como favorito al Barcelona.

Antes del análisis previo a los octavos de final de la Champions, Arbeloa fue entrevista por el periodista Josep Pedrerol y allí este le preguntó si se considera 'antibarcelonista'. Su respuesta se volvió viral.

"Yo no soy antibarcelonista... Quiero que pierda siempre porque es en beneficio del Real Madrid, pero ser anti no. Creo que los madridistas no somos antibarcelonistas", fue lo que dijo Arbeloa, en imágenes que ya tienen miles de vistas en el portal de YouTube.

Asimismo, aclaró de cuándo espera que los culés pierdan. "Es nuestro principal enemigo y ojalá pierda hasta en el entrenamiento. Si me dices que quiero que pierda, por supuesto", añadió.

Como se recuerda, Álvaro Arbeloa lo ganó todo con la camiseta del Real Madrid. Liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopas y Mundial de Clubes tiene como merengue.