El video es viral en YouTube. Y todo fanático del Atleti aún no lo cree, sobre todo, viniendo de la palabra de alguien como el ‘Cholo’. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, respondió con un "no" a la pregunta de si haría todo lo posible para que Fernando Torres siguiera la próxima temporada en el equipo, durante la rueda de prensa previa al partido de la Europa League contra el Copenhague.



En la quinta cuestión en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, una periodista le preguntó: "Puede ser que Griezmann continúe la próxima temporada, al menos usted ha hecho todo lo posible...".



"¿Es una pregunta o una afirmación? interrumpió entonces el técnico argentino. Un poco molesto, como puede verse en el video que ha subido a Twitter como también YouTube.



"Usted ha hecho todo lo posible para que eso ocurra ¿Estaría dispuesto a hacerlo también para que se quedase Fernando Torres?", prosiguió la periodista.



"Pero no entiendo la comparación. ¿Qué buscas con la comparación?", intervino Simeone.



"Me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuase la próxima temporada", insistió la periodista.



"No", respondió Simeone. En España, el video en YouTube ha alcanzado miles de reproducciones. Todo hincha del Atleti guarda un especial cariño a la carrera del ‘Niño’, pero sabe también que los años le han pasado factura. Griezmann es indiscutible; Torres, no.