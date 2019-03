No aprende: Gareth Bale es criticado por imágenes en las que no habla nada de español [VIDEO]

Gareth Bale ya no es ese que la 'rompió' en su primera temporada en Real Madrid. En el recuerdo han quedado esos videos de la campaña 2013-14, que pueden ser vistos en YouTube , en donde el delantero galés dejaba en el camino a sus rivales con su tremenda velocidad.

Sumado a su decepcionante nivel en los últimos años, los hinchas de la 'Casa Blanca' también lo critican porque en casi seis años en la capital española no habla nada de español. Sus nuevas imágenes son viral.

Y es que el Madrid publicó un video con Sergio Ramos, Casemiro, Bale, Raphael Varane, Luka Modric y Marcelo en un avión. Todos comunican en español, pero cuando al galés le preguntan algo, no supo responder. Ya tiene miles de vistas en YouTube.

"No sé que responder a eso (en inglés)", fue lo único que atinó a decir el delantero ante una consulta de Modric. Todos sus compañeros no españoles hablan algo de español, pero al también ex Southampton parece no interesarle el idioma para comunicarse de manera más fluida con ellos.

Por otra parte, Gareth Bale fue tomado en cuenta por la Selección de Gales para los partidos de la fecha 1 y 2 de Eliminatorias Euro 2020. Se medirá ante Eslovaquia y Croacia.

