Muchas aficionados harían de todo por conocer a sus ídolos. Desde colarse a un hotel o saltar la barra de seguridad, pero la 'locura' más conocida es saltar al campo de juego. En este caso fue una hincha del Real Madrid que fue a Valdebebas en busca de Cristiano Ronaldo y ya se convirtió en viral en YouTube.

La chica que observaba la práctica desde las gradas, y en un momento saltó la valla para acercarse al delantero portugués con la intención de conseguir la tan ansiada firma en su camiseta; sin embargo, todo salio mal.

La aficionada del Real Madrid resbaló y cayó al suelo. Sus amigas no pararon de reír, pero eso no frenó su intento. Se levantó con las mismas ganas, pero se encontró con los roceadores prendidos que le golpearon el rostro con un chorro de agua potente. No para de ser compartido en YouTube.

Real Madrid solo tiene la Champions League para salvar la temporada más irregular de los últimos años. Fueron eliminados del Copa del Rey y no tiene oportunidad por la lucha de la Liga Santander.