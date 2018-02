Todos cometemos errores y Nacho no es ajeno a ellos. Criticado siempre por el hincha madridista, el zaguero español cometió un terrible error que se convirtió en viral en YouTube. Nacho marcó un gol en propia puerta luego de una buena tapada de Keylor Navas. El defensa, que acompañó en esta oportunidad a Sergio Ramos, no vio que el balón que llegaba a él y no pudo hacer nada en su reacción para impedir el segundo gol del Betis.



En el Benito Villamarín, todos los béticos gritaron con el alma la volteada del encuentro. Primero había marcado Aissa Mandi y posteriormente lo hizo Nacho para cerrar un primer tiempo para el olvido para el Real Madrid de Zidane. Halagado por los especialistas luego del triunfo sobre el PSG en la Champions League, los madridistas volvieron a su mala racha en La Liga. Simplemente les dificulta jugar bien en el torneo español.



Un partido difícil para todos los madridistas, quienes han sufrido también con la lesión de Marcelo. El lateral izquierdo sufrió un estirón y tuvo que ser retirado en lugar de Theo Hernández.



El Real Madrid tiene prácticamente asegurado el tercer lugar en la tabla de posiciones, puesto que es complicado acercarse al Barcelona como al Atlético de Madrid. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace.