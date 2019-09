Todo un protagonista: Mateo Messi celebró su cumpleaños con festejo de gol como su padre [VIDEO]

Con solo poner el nombre de Lionel Messi en YouTube lo primero que nos aparece son sus tremendos goles con la camiseta del Barcelona y también sus principales 'skills'. Es de los jugadores más buscados en el citado portal no solo por los amantes del deporte rey, sino también por quienes admiran únicamente su talento con el balón pegado a los pies.

Lionel Messi tiene tres hijos actualmente con su esposa Antonela Rocuzzo y quien sin dudas se lleva todas las miradas por su picardía es el segundo, Mateo. Este se ha vuelto viral en redes sociales debido a un video de su madre que lo tiene como gran protagonista.

Sucede que este miércoles 11 de setiembre, el pequeño Mateo Messi cumple cuatro años de edad y no tuvo mejor manera de festejar que con un gol en el jardín de su casa. Al anotar, celebró como su padre en el Barcelona, alzando los brazos al cielo en señal de agradecimiento a su dios. Ya tiene miles de reproducciones en el portal de YouTube.

El video de la celebración del segundo hijo de Lionel Messi. (Video: YouTube)

En los últimos meses, el segundo hijo de 'Leo' ha sido objeto de diversos medios españoles. Muchos aún recuerdan cuando gritó un gol de Betis ante el cuadro de su padre en pleno Camp Nou. Luis Suárez y su hijo, quien estaban a su lado, no lo podían creer.

Por otra parte, Lionel Messi no será parte del partido de este sábado entre Barcelona y Valencia por la cuarta jornada de LaLiga Santander. El técnico Ernesto Valverde sostuvo que no lo tomó en cuenta ya que aún no está recuperado al 100% de la lesión que lo aqueja en el sóleo derecho.

► James y Hazard, una dupla de temer en el Real Madrid

► Racismo en el Chelsea: dos ex jugadores acusan a técnico

► Los Sub 20 mejor valorados de LaLiga Santander 2019-20

► Revolución en Chile: Rueda responde por qué le quitó la capitanía a Claudio Bravo