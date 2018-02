Si bien es cierto que en Sudamérica ya vivimos el verano, en Europa sucede todo lo contrario porque están en pleno invierno. Por ejemplo, este lunes cayó una nevada en la capital española y Real Madrid no pudo entrenarse, pero al periodista más hincha del cuadro blanco, Tomás Roncero, no le importó esto como se pudo ver en YouTube.

Y es que en la última edición de El Chiringuito, criticó que el plantel merengue no se haya entrenado, a diferencia de otros equipos. Es viral por sus palabras a puertas del enfrentamiento ante PSG por los octavos de final de la Champions League.

"La nevada ha sido por la mañana y a las 5 de la tarde ya había sol. He visto al Leganés y al Getafe entrenarse. A días del PSG, ¡pues entrenas sobre la nieve" (...) No he visto a nadie que haya dicho cierro por nieve", fue lo que dijo Roncero en imágenes subidas a YouTube.



Incluso, en las redes sociales se compartieron imágenes de un estadio Santiago Bernabéu cubierto de nieve, sin ningún rastro de su césped en el campo. Tal parece que Tomás Roncero no aguanta nada tras los últimos malos resultados de su equipo.