Como un día más: Zidane confesó no estar sorprendido por la actuación de Cristiano en Champions

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , dedicó elogios a su exjugador Cristiano Ronaldo , por el partido que realizó con la Juventus para eliminar con un triplete al Atlético de Madrid de los octavos de final de la Champions League, y mostró su "admiración" por el delantero portugués.



"Siento admiración, pero no estoy sorprendido", confesó Zidane cuando fue preguntado por el partido de Cristiano, en Turín, para remontar los dos tantos de desventaja que llevaba el cuadro 'colchonero'.



"De Cristiano no me sorprende nada. Siento admiración como siempre, porque lo que ha hecho es de 'chapeau' (para quitarse el sombrero)", añadió.

"Excitado como el primer día"

En otro momento de la conferencia de prensa previa a su reestreno como técnico del Real Madrid , Zidane afirmó estar "excitado como el primer día" y con ganas de acabar lo mejor posible la temporada.



"Hoy que tengo la oportunidad de volver nueve meses después, lo hago con muchas ganas de empezar algo nuevo en el Bernabéu", añadió el técnico galo, en la rueda de prensa previa al partido de la 28ª jornada de Liga contra el Celta.



