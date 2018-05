¿Se dará en el futuro? Zinedine Zidane será "en algún momento seleccionador", señaló el técnico de Francia , Didier Deschamps, este jueves después de que el ex volante de los 'Bleus' anunciara su salida del Real Madrid ante la sorpresa general, unos días después de conquistar su tercera Champions League consecutiva.

No soy yo el que decide. Por el momento, Zinedine Zidane tiene ganas de disfrutar del descanso y de su familia. Claro que algún momento será el DT de la Selección de Francia . ¿Cuándo? No puedo decirlo, pero me parece lógico, llegará cuando llegará", explicó Deschamps.

La salida de Zidane del Madrid pone una presión suplementaria a Deschamps en Rusia 2018? "No me hago la pregunta. Sigo concentrado en lo que me espera con los jugadores", señaló en conferencia de prensa, en la víspera de un partido de preparación del Mundial ante Italia en Niza.

"Estoy inmerso con mi grupo por un objetivo muy preciso. Toda mi energía está concentrada en eso, habrá un después de la Copa del Mundo. Esto vale para mí y para los jugadores", añadió.

Como se recuerda, Didier Deschamps tiene contrato con el seleccionado de su país hasta mediados de 2020. Lo llevó a la final de la pasada Eurocopa, donde fue anfitrión y finalista (cayó ante Portugal).

Didier Deschamps llegó al equipo de Francia procedente del Marsella. (Foto: Reuters) Didier Deschamps llegó al equipo de Francia procedente del Marsella. (Foto: Reuters)

Fuente (EFE)