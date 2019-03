Ahora que Zidane volvió al Real Madrid: la vez que Ceballos lo criticó por no darle minutos

Ante la necesidad de los malos resultados, Florentino Pérez lo llamó dos veces y finalmente aceptó. Zinedine Zidane volvió al Real Madrid para alegría de los millones hinchas merengues en el mundo; y es que se trata del DT que ganó las tres últimas Champions League con el club blanco.

Si bien los fanáticos del Real Madrid sonríen por la vuelta de Zinedine Zidane , un jugador blanco bien podría no estar del todo conforme con que regrese. Hablamos de Dani Ceballos, volante que llegó procedente del Betis.

Este no gozó de muchos minutos con Zidane y criticó a 'Zizou' cuando este ya no estaba en el Bernabéu. "Él debería explicar por qué no me daba oportunidades. Yo trabajaba, pero llegaba un momento en que era imposible (jugar). Hubo un momento en que daba todo por perdido", había dicho a Radio Marca.

Asimismo, contó lo que le había indicado el entrenador en su momento. "Me dijo que valorara a los que estaban delante mío como Kroos y Modric. Esto te quema y un poco y duele", añadió.

De otro lado, el primer partido de Zinedine Zidane como técnico merengue - en su regreso - será este sábado ante Celta de Vigo en el Bernabéu. Tiene la misión de clasificar al club a la Champions 2019-20.

