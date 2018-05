La decisión más inesperada. A menos de una semana de alzar el tercer título de la Champions League de forma consecutiva, Zinedine Zidane anunció su salida del Real Madrid. El técnico francés compareció ante los medios de prensa acompañado de Florentino Pérez, y comunicó que no seguirá al frente del primer equipo blanco la próxima temporada porque "lo mejor es cambiar".

"Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid, creo que es el momento para mí, para la plantilla, para el club. Sé que es raro, pero había que hacerlo en este momento", dijo Zidane en la sala de prensa del Bernabéu.



"Este equipo debe seguir ganando y para eso necesita un cambio. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo. Por eso tomé esta decisión. Quiero mucho al club y al presidente, que me ha dado la oportunidad. Estaré agradecido toda mi vida, pero hoy es el momento de cambiar. Por eso he tomado esa decisión", añadió el francés, quien de esa manera justificó su salida del Madrid.