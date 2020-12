Zinedine Zidane tenía claro que su equipo volvería a perder puntos y sucedió. Real Madrid ha empatado 1-1 con el Elche y ha dejado que Atlético Madrid reciba el 2021 como único líder de LaLiga, pero el francés le restó dramatismo a este resultado.

“Sí, (Atlético Madrid) no falla, pero La Liga es muy larga, falta mucho. Todos los equipos van a perder puntos. Tenemos que seguir con lo nuestro y seguir peleando. Venimos de muchos partidos buenos, con buenos resultados, hoy hubo un parón, pero tenemos que seguir”, dijo ante la prensa.

“Las sensaciones no son buenas. Hemos tenido ocasiones para matar el partido, pero es así, cuando han metido ellos el gol se han metido atrás y ha sido muy complicado. Antes tuvimos ocasiones para marcar el segundo, no lo hicimos. Esto es el fútbol y no puedo decir nada”, señaló Zinedine Zidane quien descartó un exceso de confianza de su equipo.

El entrenador de Real Madrid no buscó maquillar la situación. “Es un parón. En la primera parte hemos tenido muchas ocasiones para hacer el segundo gol. No puedo decir nada. Hay que seguir. Son dos puntos perdidos cuando veo la primera parte”, apuntó.

El actual campeón tiene claro como viene la mano en el 2021. “Todos van a tener que hacer una segunda parte perfecta. Todos los equipos van a perder puntos. Es una Liga muy difícil, pero queda mucho”.

Hazard necesita tiempo

El regreso de Eden Hazard ha llegado sin ninguna presión “Ha vuelto, pero necesita tiempo y jugar. Hay que ir poco a poco. Jugamos bastante bien, pero en la segunda nos ha costado más. Hay que seguir con lo que estamos haciendo porque queda mucho”.